Küba’daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı

Küba’nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrinde bir sanayi bölgesindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, günlerdir süren mücadeleye rağmen kontrol altına alınamadı. Her biri 50 bin ton kapasiteli 8 ayrı yakıt tankının bulunduğu depolama tesisinde daha önce 2 tankın patlamasının ardından bugün 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Son patlama nedeniyle çevredeki bazı sanayi tesislerinin ve bölgedeki çalılık alanların zarar gördüğü bildirildi. Sanayi bölgesinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Matanzas Valisi Mario Sabines Lorenzo, son patlamanın tesislerdeki yangında sızan yakıtla birlikte alevlerin 3’üncü tanka ulaşması nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, tesisteki facianın boyutunun daha da arttığını belirtti.

Patlamada 3 kişinin yaralandığı aktarılırken, geçtiğimiz cuma gününden bu yana 120’den fazla kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. 16 itfaiyecinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Dumanlar Havana’ya ulaştı

Yangın nedeniyle çıkan dumanın yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Havana’ya ulaştığı aktarıldı. Matanzas şehrindeki akaryakıt depolama tesisinde yaşanan yangınla mücadeleye denizden su taşıyan birkaç askeri helikopterin havadan desteğiyle devam ediliyor. Facia sebebiyle Küba’ya destek olan Venezuela ülkeye 35 personel, Meksika ise endüstriyel yangınla mücadelede tecrübeli 76 personel gönderdi.