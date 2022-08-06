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Küba’da akaryakıt tankerine yıldırım düştü

Küba’nın Matanzas kentinde bir akaryakıt tankerine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Asayiş 06.08.2022, 12:41
Küba’da akaryakıt tankerine yıldırım düştü

Küba’nın Matanzas kentinde bir akaryakıt tankerine yıldırım düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Küba’da akaryakıt tankerine yıldırım düştü. Matanzas kentindeki tankerden, yıldırımın etkisiyle kısa süre içinde alevler yükseldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel tarafından yapılan açıklamada, "Endüstri bölgesinde çıkan yangını yakından takip ediyoruz. Cesur kent yetkililerine, itfaiyeye ve Küba Devlet Petrol Şirketi (CUPET) görevlilerine güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı ise "Yangının ardından can kaybı, yaralanma veya akaryakıtın denize dökülmesi gibi bir durum bildirilmedi" açıklamasında bulundu.

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