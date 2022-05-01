Küba’da 1 Mayıs kutlaması

Küba’da Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenmeyen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kübalılar Covid-19 salgının ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sokaklara döküldü. Başkent Havana’daki Devrim Meydanı’nda yapılan kutlamada Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve eski Başkan Raul Castro askeri üniforması ile protokolde yerini aldı. Başkent Havana’daki Devrim Meydanında uzun bir aradan sonra düzenlenen kutlamalara katılmak için Kübalı işçiler ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendika temsilcileri de Kübalılara destek vermek için kutlamalarda yerini aldı. Yürüyüşte Küba bayrakları ve Fidel Castro posterlerinin yanı sıra Küba’yı ve hükümeti destekleyen pankartlar taşınarak, birlik çağrısı sloganlar atıldı.

Komünizm ile yönetilen ülkede her yıl 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramında düzenlenen yürüyüşler, 63 yıllık Küba devriminin sembolik bir kutlaması haline gelmiş ve hükümetin öncülüğüyle adaya ambargo uygulayan ABD protesto edilmişti.