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Küba-Rusya seferi yapan uçağın motoruna kuş sıkıştı, motordan alev topları çıktı

Küba’dan Rusya’ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu uçağının motoruna kalkışı sırasında kuş sıkışırken, motordan alev topları çıktı.

Asayiş 25.09.2021, 19:26
Küba-Rusya seferi yapan uçağın motoruna kuş sıkıştı, motordan alev topları çıktı

Küba’dan Rusya’ya gitmek üzere hareket eden bir yolcu uçağının motoruna kalkışı sırasında kuş sıkışırken, motordan alev topları çıktı.

Küba’nın Varadero kentinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket eden Rus havayolu şirketi Azur Air’e ait ZF556 sefer sayılı uçak, yolcuları aldıktan sonra kalkışa geçti. B767-300 tipi uçak kalkış için hızlandığı sırada sağ motoruna kuş sıkıştı. Uçağın motorundan alev topları çıkarken, alevlerin kanatların altından çıktığı anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Pilotların durumu fark ederek kalkışı iptal etmesi ile facianın önüne geçilirken, Azur Air uçağı güvenli şekilde yavaşlatıldı. Uçak, bakıma alınmak üzere aprona döndü.

Azur Air’den yapılan açıklamada, yolcuların uçaktan tahliye edilerek otellere yerleştirildiği duyuruldu. Dün yaşanan olayın ardından havayolu şirketinin söz konusu seferi bugün gerçekleştirdiği ve yolcuların gece saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaşacakları öğrenildi.

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