Kuaför Savaş olayında gözaltına alınmışlardı: Arkadaş katili tutuklandı, amca serbest kaldı

Sakarya’daki kuaför Savaş Aydoğan cinayetine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, amcası ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayında Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim olan arkadaşı Cem T. cinayeti itiraf etmişti. Kocaali ilçesi Görele Mahallesinde Aydoğan’ın cansız bedeni fındık bahçesinde gömüldüğü yerden 42 gün sonra arkadaşının itirafı neticesinde çıkartılmıştı. Arkadaş katili Cem T. ile ona yardım edebileceği düşünülen amcası Ö.T. gözaltına alındı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki davası saatlerce sürdü. Adli makamlarca arkadaş katili Cem T. tutuklanırken, amca Ö.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.