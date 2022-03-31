Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.