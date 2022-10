Kreşteki ihmal minik Yusuf’u hayattan koparacaktı

Ankara’da 4 yaşındaki çocuk, kreşin bahçesinde 2 metrelik kaydıraktan düşerek beyin kanaması geçirdi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Keçiören’de özel bir kreşte eğitim gören 4 Yaşındaki Yusuf Nuri Şahin, 3 Ekim’de kreş bahçesindeki 2 metrelik kaydıraktan kafa üstü düşerek beyin kanaması geçirdi. Minik Yusuf’un ailesi, durumun öğretmenlerin ihmali yüzünden yaşandığını iddia etti. Kazanın ardından ambulansın çağırılmadığını da iddia eden aile, kendilerine geç haber verildiğini öne sürdü. Minik Yusuf’un ailesi, ameliyatın 4 saat sürdüğünü ve çocuklarının 2 gün boyunca yaşam savaşı verdiğini aktararak, öğretmenler hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Çocuğun düştüğü o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

“Bu kadar yükseklikten düşmesine rağmen hiçbir şekilde ambulans çağırmıyorlar”

Minik Yusuf’un annesi Esmanur Yasemin, çocuğunun psikolojik açıdan da kötü olduğunu belirterek, “Oğlum Keçiören’deki özel bir kreşe gidiyordu. Oğlum öğlen 12 sıralarında kaydıraktan düşüyor. Öğretmenleri bana arkadaşlarının alçak bir yerden ittiğini söyledi. Kamera kayıtlarına ulaştığımızda ise oğlumun 2 metrelik bir yerden kafa üzerine düştüğü görünüyor. Bu kadar yükseklikten düşmesine rağmen hiçbir şekilde ambulans çağırmıyorlar. Çocuğumu o şekilde bırakmışlar. Çocuğumu teslim aldığımda gözleri kaymış ve nöbet geçirir bir durumdaydı. Hastaneye götürdüğümde çocuğun beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Okuldan bana detaylı bilgi vermediler. Oğlum 4 saatlik bir operasyon geçirdi. Okul çalışanlarının ihmalkarlığı var. 3 tane öğretmen 8 tane öğrenciye bakamıyor. Orada sohbet ediyorlar. Çocuğumun o kadar yükseğe çıkıp kaymasına nasıl müsaade ediyorlar anlamış değilim. Hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Oğlum içeride kendiyle boğuşuyor. Psikolojik destek alacağız. Uykularından sıçrayarak uyanıyor” dedi.

“Çocuğumun kaderiyle oynadılar”

Çok büyük bir ihmal olduğunu söyleyen anne Yasemin, “Çocuk yarı baygındı. Sakinleştirmeye çalışmışlar bir de. Benim çocuğum kazayı geçirir geçirmez ambulansa haber verilseydi belki de beyin kanaması geçirmeyecekti. Köprücük kemiklerinde kırıklar var. Sol kolunda çıkmalar ve çatlaklar var. Kafatasının sol tarafında kırılma ve çatlaklıklar var. Kafası boydan boya dikişler içerisinde. Çocuğum psikolojik olarak çökmüş durumda. Kafasındaki dikiş izini ömrü boyunca görecek. Buradan çıkar çıkmaz hukuki işlemleri başlatacağız. Her öğretmenim diyene çocuk emanet etmek doğru değilmiş demek ki. Çocuğumun kaderiyle oynadılar. 3 öğretmen 8 çocuğa bakamıyorsa o kreşi kapatsınlar” ifadelerini kullandı.

“Çocuğumuz resmen ölüydü”

Anneanne Sefali Bulut, “Çocuğumuzu kreşe verdik. Bir ihmalkarlık sonucu çocuğumuz kaydıraktan aşağıya düştü. Okulda öğretmenlerin hiçbiri çocuğa sahip çıkmadı. Torunum düşer düşmez beyin kanaması geçiriyor. Annesine saatler sonra haber verilmiş. Annesi çocuğu baygın bir şekilde alıp hastaneye getirmiş. Hastanede beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin olduğu söylenmiş. Kreştekiler hiçbir müdahalede bulunmuyor. Beyin kanaması olduğu için başka bir hastaneye sevk edildi. Burada da ameliyat oldu. Omuzu kırık. Boynunda, kafatasında çatlaklar var. Her an her şey olabilir. Bu nasıl bir eğitimdir. Biz çocuğumuzu emin ellere teslim ettiğimizi sanıyoruz. Bu kadar bilinçsiz bir okul olmaması lazım. Bir ihmal söz konusu. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çocuğumuz resmen ölüydü. Hastanede ilk gördüğümüzde hepimiz şok geçirdik. Okul tarafından bir kez bile ziyarete gelinmedi. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız” şeklinde konuştu.

“Öğretmenler yerinden bile kalkmıyor”

Dede Şaban Bulut ise, “Torunum düşünce bakamıyorlar. Oyuncaklardan düşmüş. Hiçbir muhafaza yok. Aşağı düşünce kaldırmamışlar, ilgilenmemişler. Ambulans bile çağırmamışlar. Çocuk dengesini kaybetmiş. Öğretmenler yerinden bile kalkmıyor. Anne babayı aramamışlar. Kızım çocuğu hastaneye götürünce beyin kanaması olduğunu öğrenmiş. Çocuğu görüce şok olduk. Baygın bir haldeydi. Yaklaşık 2 metreden düşüyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, söz konusu kreşin olaydan sonra eğitim faaliyetlerini durdurduğu ve kreş tabelasını söktüğü iddia edildi. Kreş yetkililerinin velilere bir süreliğine eğitime ara verdiklerini içeren mesaj gönderdikleri ileri sürüldü. İddiaların odağındaki kurumun kapısında ise kilit takılı olduğu ve kapalı olduğu öğrenildi.