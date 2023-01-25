Kreşte küçük kızı darp ettikleri iddia edilen 2 öğretmen hakim karşısına çıktı

Zeytinburnu’nda 23 aylık kızın çocuğunu darp ettikleri iddia edilen 2 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık Yasemin C. savunmasında, “Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil, sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum” dedi.

Zeytinburnu’nda iddialara göre, 28 Nisan 2022 tarihinde 23 aylık kızını özel kreşe kaydettiren anne kızının bacağında gördüğü morlukların ardından kreş yönetiminden ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. 2 sanık hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenmişti. Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müştekiler, tutuksuz sanıklar Elif Yaren G., Yasemin C. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklarda dinlendi.

“Çocukların daha rahat uyuyabilmesi için ince bir tülbent örtüyoruz”

Sanık Elif Yaren G. savunmasında, “Zeytinburnu’nda bulunan kreşte öğretmen olarak çalışıyordum. Ben daha çok çocukların bakımı ile ilgileniyordum. İmza yetkisi Yasemin öğretmendeydi. Mağdur çocuk uyku problemi olan bir çocuktu. Olay gününde çocuğun öksürüğü vardı. Anneye bildirdik. Kreşe devam eden tüm çocukların en küçük problemini dahi ailelere bildirmek için mesaj grubunda paylaşıyorduk. Annenin şikayetçi olması ve olay arasında 4 gün var. Oluşan kızarıklıklar ve morluklar yeni değildi. Bu nedenle bunlar evde oluşmuş olabilir. Diğer taraftan çocuk hareketli olduğundan ve su matarasını üzerinde taşıdığından su matarası çarpmış olabilir. Ben bilerek ve isteyerek mağdura kasten kötü davranmadım. Yaralamadım, darp etmedim. Bizim çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığından çocukların daha rahat uyuyabilmesi için ince bir tülbent örtüyoruz. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“Mağdur çocuğun uyku problemi vardı”

Sanık Yasemin C. Savunmasında, “Zeytinburnu’nda bulunan bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordum. Ben daha çok çocukların akademik ve eğitim yönü ile ilgileniyordum. Bakım işleriyle Elif öğretmen ilgileniyordu. Mağdur çocuğun uyku problemi vardı. Uyuyamıyordu. Annesinin bundan bilgisi vardı. Hatta annesi okulun psikoloğuyla görüşmüştü. Ben mağdur çocuğa kötü davranmadım, tartaklamadım. Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil, sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

“Ağladığım için görüntüleri izlemeyi bıraktım”

Müşteki S.A. beyanında, “Ö.D.A.’yı Zeytinburnu’nda bulunan bir kreşe yazdırdık. Ocak 2022’de kreşe gitmeye başladı. 1 - 2 ay sonra vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar ve morluklar devam edince ben kreşe bizzat gittim. Konuya ilişkin çocuğun bakımına yönelik video kaydını izlemek istedim. Ben görüntüleri yarıya kadar izlediğimde sanıklardan Yasemin C.’nin kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadım, ağladığımdan görüntüleri izlemeyi bıraktım. Huzurdaki sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Tanık Ş.S. beyanında, “Ben mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştım. Mağdur çocuk olaydan sonra benim şu an çalıştığım kreşe başladı. Uykuya geçeceği sırada çocuk, “Bana kızacak mısın? Beni dövecek misin? “ diyordu. Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli kafasını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu. Ben daha önce o okulda çalıştığım için böyle olaylar olduğunu biliyordum” dedi. Hakim, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede

İddianameden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.’nın kızının Zeytinburnu’nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö.D.A.’nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. “Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, S. A.’nın kızının Zeytinburnu’nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.’nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki bayan şahsında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.