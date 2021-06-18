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Krem kutusuna saklanan uyuşturucu madde jandarmaya yakalandı

Antalya’da jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, krem kutusunun içerisine gizli olarak yapılan özel bölümüne saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.06.2021, 17:31
Krem kutusuna saklanan uyuşturucu madde jandarmaya yakalandı

Antalya’da jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, krem kutusunun içerisine gizli olarak yapılan özel bölümüne saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta - Antalya Karayolu Topallı yol kontrol noktasında arama ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine Fiat Fiorino marka araç durduruldu. Ekiplerin, araç içerisinde bulunan F.T. isimli şahsa ait çantada arama çalışmasında 2 adet gong aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 ayrı krem kutusunun gizli bölümünde yaklaşık olarak 17 gram uyuşturucu madde olan kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 3 bin 500 TL de para bulundu.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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