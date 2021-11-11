banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Kredi tartışmasında kardeşini öldüren Kıbrıs gazisine 28 yıl hapis

Kocaeli’de kredi tartışması sebebiyle çıkan tartışmada kardeşini öldüren Kıbrıs gazisi ağabey, haksız tahrik indirimleri de uygulanarak 28 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 11.11.2021, 15:13
Kredi tartışmasında kardeşini öldüren Kıbrıs gazisine 28 yıl hapis

Kocaeli’de kredi tartışması sebebiyle çıkan tartışmada kardeşini öldüren Kıbrıs gazisi ağabey, haksız tahrik indirimleri de uygulanarak 28 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Ağustos 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67) ve kardeşi Mehmet C. (51) arasında kredi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahını çıkartan Mustafa C., kardeşi Mehmet C.’ye ateş etti. Mehmet C. kanlar içinde kalırken, şüpheli Mustafa C. ise cipine binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet C. hayatını kaybederken, Mustafa C. ise polisten kaçtığı sırada kaza yapması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Mehmet C.’nin alkollü olduğu anlaşılmıştır"

"Kasten öldürmek, silahla tehdit, mermi bulundurma" suçlarından yargılanan sanık Mustafa C.’nin, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık avukatı Olcay Demir katılırken, sanık Mustafa C. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Söz alan sanık avukatı Olcay Demir, “Müvekkilim ile maktul arasında 2 yıldan beri küslük mevcuttur. Bu 2 yıl içerisinde ağabey kardeş arasında hiçbir temas olmamıştır. Olay günü Mehmet C., müvekkilimin evine gelmiştir. Alınan raporlardan da Mehmet C.’nin alkollü olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilim Mustafa, kardeşi Mehmet’ten evinden ayrılmasını istemiş ancak bu olmayınca aralarında bir boğuşma olmuş ve müvekkilimin silahı iki kere patlamıştır. Müvekkilim Mustafa savaş gazisi olup istediği takdirde kardeşini daha önce öldürme imkanına sahiptir. Bu nedenle biz müvekkilimin kesten öldürme amacıyla hareket ettiğini düşünmüyoruz.” dedi.

"Boğuşma esnasında silah patladı"

Son kez savunması alınan Mustafa C., “Ben kardeşimi öldürmek amacıyla hareket etmedim. Kardeşim geldiğinde ben evime girdim ancak peşimden geldi. Bana küfür etti ve aramızda boğuşma yaşandı bu esnada da silah patladı. Kesinlikle ona karşı bir eylemim olmadı.” diye konuştu.

28 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme eylemini maktülden kaynaklanan ’haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiği kanaatine vardı. Heyet, sanık Mustafa C.’ye maktul Mehmet C.’ye karşı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık Mustafa C., katılan Ercan C.’ye karşı tehdit suçundan 4 yıl, yasak mermi bulundurma suçundan ise 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6