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KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, KPSS’ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.

Asayiş 31.07.2022, 16:50
KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, KPSS’ye girmek için yola çıktıkları öğrenilen sürücüler, otomobillerinin çarpışması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KPSS’ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki 31 EC 367 araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki 27 PG 244 plakalı araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı. Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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