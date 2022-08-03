banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Samsun’da KPSS sınavı sonrası serinlemek için girdiği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 03.08.2022, 13:22
KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti

Samsun’da KPSS sınavı sonrası serinlemek için girdiği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi önünde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşı ile birlikte önce KPSS sınavına girip daha sonra da birlikte serinlemek için Karadeniz’e giren Dursun Kise (35) denizde kayboldu. Vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartılan Kise, ilk müdahalesi sahilde yapıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dursun Kise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu