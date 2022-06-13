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Kozmetik fabrikasında yangın: İtfaiye araçları ve TOMA ile müdahale ediliyor

Diyarbakır OSB’de bulunan Lila kometik fabrikasında dev yangın yaralılar var.

Asayiş 13.06.2022, 15:25 13.06.2022, 16:07
Kozmetik fabrikasında yangın: İtfaiye araçları ve TOMA ile müdahale ediliyor

Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. Etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlenme ve yaralandığı bilgisi öğrenilirken detaylar geliyor.

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