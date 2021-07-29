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Kozan’daki yangında inekler telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir evin ahırında mahsur kalan inekler telef oldu.

Asayiş 29.07.2021, 10:40
Kozan’daki yangında inekler telef oldu
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir evin ahırında mahsur kalan inekler telef oldu.

Dün akşam 19.45 sularında Kozan’a bağlı Kızlarsekisi, Akdam, Akarca başta olmak üzere 5 mahalleyi etkileyen orman yangınında vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, bir evin ahırında bulunan 2 inek yangında yanarak telef oldu. Kozan Kaymakam Vekili Mehmet Aksu, yangında hasar gören mahalleleri gezdi. Aksu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada, bölgedeki yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
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