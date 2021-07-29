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Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.

Asayiş 29.07.2021, 10:45
Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı
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Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterlerin müdahalesi başladı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mahallelerinde rüzgarın etkisiyle çıkan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesi devam ederken, günün ilk ışığıyla helikopterlerde yangına havadan müdahaleyle destek vermeye başladı.
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