Kozan’daki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KUYUBELİ MAHALLESİ'NDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA AKŞAM OLMASI SEBEBİYLE HELİKOPTERLER VE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI ÇALIŞMALARINI DURDURDU. YANGINA SADECE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangınında akşam olması sebebiyle helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalarını durdurdu. Yangına sadece karadan müdahale ediliyor.
Kozan’a bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızlı bir şekilde büyüdü. Yangına gündüz saatlerinde havadan müdahale ediliyordu. Akşam saatleri olması sebebiyle yangın söndürme uçakları ve helikopterleri çalışmalarını durdurdu. Kuyubeli Mahallesi bölgesindeki kızılçam orman yangınına sadece karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Karanlık düşünce kızılçam ormanındaki kıvılcımlar ve alevler geceyi aydınlatmaya başladı. Acı manzara karşısında ekiplerin çalışması dört koldan devam ediyor.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, gündüz saatlerinde yangın çıkan bölgeye gitti. Yetkililerden ve bölge sakinlerinden yangınla ilgili bilgi alan Kaymakam Gürçam başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 0322 515 29 30 no’lu telefondan ihtiyaçlarını bildirebilecekleri kaydedildi. Yangının söndürülmesi noktasında oluşturulan kriz masasında yangının nasıl kontrol altına alınacağı konusunda da geniş çaplı bilgi alışverişi yapıldı.
Yangına çevre illerden ve ilçelerden onlarca arazöz ve yüzlerce işçi ile müdahale edilmeye devam ediyor.
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