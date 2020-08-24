Kozan’daki orman yangını önlenemiyor
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KUYUBELİ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ORMAN YANGINI RÜZGARIN ETKİSİYLE ŞİDDETİNİ ARTTIRARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. ÇEVRE MAHALLEDEKİ VATANDAŞLAR ARAÇLARINA BİNEREK HIZLA YANGIN BÖLGESİNDEN UZAKLAŞIYOR.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Çevre mahalledeki vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaşıyor.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, 14 saattir devam ediyor. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki yangın şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri bölgeye takviyeye geldi. AFAD ekipleri ve 112 ekipleri olası yaralanmalara ve mahsur kalmalara karşı bölgede hazır bekliyor.
Ancak, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemezken, yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlemeye devam ediyor.
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu.
Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25