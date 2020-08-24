Kozan’daki orman yangını önlenemiyor

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Çevre mahalledeki vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaşıyor.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, 14 saattir devam ediyor. Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki yangın şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri bölgeye takviyeye geldi. AFAD ekipleri ve 112 ekipleri olası yaralanmalara ve mahsur kalmalara karşı bölgede hazır bekliyor.

Ancak, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemezken, yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlemeye devam ediyor.

Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu.

Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.