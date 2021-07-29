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Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Asayiş 29.07.2021, 21:26
Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Adana’nın Kozan ilçesinde dün saat 19.45 sıralarında Kızlarsekisi mevkiinde başlayan ve 7 mahallede etkili olan orman yangını 4 farklı noktada devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti ilçe başkanı Yusuf Bilgili, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ile birlikte Kozan’da yangın bölgesine geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kozan yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade ederek, "Türkiye dün geceden bu yana ağır bir süreç geçiriyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Şu an 7 ilimizde yangınla mücadele konusunda büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın şuan için yerleşim yerlerinden uzak” dedi.
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