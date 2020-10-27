Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
KOZAN’A BAĞLI KUYTUCAK MAHALLESİ DANACI MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE YAKLAŞIK 3 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANIN YANARAK ZARAR GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.
ADANA (İHA) – Adana’nın Kozan ilçesindeki çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Kozan’nın Kuytucak Mahallesi Danacı mevkiinde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı. İhbar edilmesi üzerine yangın bölgesine Kozan başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bölgesinde bulunan jandarma ekipleri vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için grup yolunu araç ve insan geçişine kapattı. Yangına 40 arazöz, 300 işçi, 4 greyder, 3 dozer ile müdahale edildi. Yapılan ilk tespitte yaklaşık 3 hektarlık alanın yandığı kaydedilirken köylü vatandaşların canla başla yangına müdahale etmesi ekiplerin işlerini kolaylaştırdı. Jandarma çıkan yangın ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
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