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Kozan’daki ’harnup’ cinayetine 3 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde harnup hırsızlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.07.2022, 12:13
Kozan’daki ’harnup’ cinayetine 3 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde harnup hırsızlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde harnup çaldığı ileri sürülen kişiler ile bahçe sahipleri arasında tartışma çıktı. Hırsızlık yaptıkları ileri sürülen kişilerin vurduğu Muhammed Şahin (35) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri F.Ş., İ.Ş. ve R.E. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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