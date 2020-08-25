Kozan’daki büyük yangında mezarlıklar da kül oldu
YANGININ EN ETKİLİ OLDUĞU MAHALLELERDEN BİRİNDE MEZAR TAŞLARININ ÇOĞUNUN SİMSİYAH OLDUĞU GÖRÜLÜRKEN TOPRAKLARININ ÜSTLERİNİN KÜL OLMASI DİKKAT ÇEKTİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gündür devam eden büyük yangında binlerce hektar alanın yanı sıra mezarlıklar da yanarak kül oldu. Yangının en etkili olduğu mahallelerden birinde mezar taşlarının çoğunun simsiyah olduğu görülürken, topraklarının üstlerinin kül olması dikkat çekti.
Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde 3 gün önce başlayan orman yangını birçok noktadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yaklaşık bin orman yangın işçisi, 200 arazöz, iş makineleri ve havadan yangına müdahale edilirken birçok yerleşim yeri yanarak kül oldu.
Minnetli Mezarlığı da yangından etkilendi. Mezarlıkta bulunan mezarların taşları simsiyah olurken, topraklar da yerini hep küle bıraktı. Birçok mezarın da taşlarının altından yandığı görülürken bölgede hiçbir ağacın yeşil kalmaması dikkat çekti. Mezarlıkların toprağına ekili çiçeklerin de yandığı görüldü.
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