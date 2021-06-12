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Kozan’da trafik Kazası: 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 12.06.2021, 18:13
Kozan’da trafik Kazası: 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Ö. (41) yönetimdeki 01 RE 420 plakalı otomobil ile İbrahim A. (41) yönetimindeki 01 DD 485 plakalı otomobil Çukurköprü mevkiinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Boran G. (28) ve İrem Nisa A. (10), Sultan A. (69) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken kaza ile ilgili Kozan İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin soruşturma başlattıkları kaydedildi.
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