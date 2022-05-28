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Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Asayiş 28.05.2022, 15:52
Kozan’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzeri TOKİ Konutları, Bucak yol kavşağında meydana geldi. Metin Ciga idaresindeki 06 KA 7754 plakalı otomobil ile Onur Öztürk’ün kullandığı 01 UC 259 plakalı otomobil, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi’nde çarpıştı.

Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan Gülşen Ciga (36), Esra Ciga (14) ve Azra Ateş (14) yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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