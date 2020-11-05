banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı
Trump kazanırsa dolar güçlenir
Trump kazanırsa dolar güçlenir
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
Çocuklar açlığa ve susuzluğa ne kadar dayanabilir?
Çocuklar açlığa ve susuzluğa ne kadar dayanabilir?

Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Asayiş 05.11.2020, 10:41
2
Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saat 07.00 sularında Adana yönünden Kozan’a gelen Erhan Ç. yönetimindeki 07 ASR 94 plakalı kamyon ile Kadirli istikametinden Mansurlu yönüne gitmekte olan Ahmet Şengönül’ün (49) kullandığı 01 VCH 37 plakalı otomobil kavşakta çapıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Şengönül, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ile otomobilde bulunan Suat Şengönül (15) ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3