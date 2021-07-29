Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda köylüler tarafından bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Minnetli Mahallesi’nde ormanlık alanda köylüler tarafından 30 - 35 yaşları arasında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi fark edildi. Köylüler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdiler.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kadının kimliğinin belirlenebilmesi için cesedi adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma olayı aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı.