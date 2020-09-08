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Kozan’da orman yangını çıktı
KOZAN ŞAHPAZLI MEVKİ YANGIN
Asayiş 08.09.2020, 12:49
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi’nde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Boztahta Mahallesi’nde 3 ayrı noktadan başladığı belirtilen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri havadan helikopter ve karadan çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Yangının köylere sıçramaması için çaba sarf edilirken, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
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