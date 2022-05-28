banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!

Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

Asayiş 28.05.2022, 22:15
Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

İlk belirlemelere göre iki ayrı noktadan çıktığı iddia edilen orman yangınına Kozan orman işletme müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Orman yangınına müdahale için yakın ilçelerden de ekipler destek veriyor.

Yorumlar (0)
25°
açık