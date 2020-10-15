Kozan’da iş adamına silahlı saldırı
KOZAN’DA HACIMİRZALI SOKAKTA BULUNAN MÜTEAHHİT İŞ ADAMININ OFİSİNE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI. SİLAHLI SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI AN VE AN GÖRÜNTÜLENDİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Kozan’da Hacımirzalı sokakta bulunan müteahhit iş adamının ofisine kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırganın kaçış anı an ve an görüntülendi. Olay gece saat 03.00 sularında Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Silahlı kimliği belirsiz saldırgan elinde silahla mahalleye gelerek 4 el ateş etti. salah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önlerken olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, işyerini hedef aldığını iddia etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları incelemeye aldı. İş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırganın mahallenin içinden soğuk kanlı kaçışı dikkat çekti.
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