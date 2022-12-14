Kozan’da iki kardeşin ölümüyle ilgili 3 gözaltı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki kardeşin çıkan silahlı çatışmada öldürülmesiyle ilgili 3 kişi, Kozan polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Türkeli Mahallesi’nde saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, kardeş olan Vahit (37) ve Emrah Kara (28) otomobilleriyle, içerisinde husumetlilerinin bulunduğu aracın önünü kesmiş ve çıkan çatışmada iki kardeş de hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanmazı için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla 3 saat içerisinde olayın şüphelileri M.B., F.B. ve A.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.