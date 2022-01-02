Kozan’da iki araç çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Adana’nın Kozan İlçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralanırken 1 kişi de kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozan Adana karayolu çifte petrol civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kozan istikametinden Adana istikametine doğru ilerleyen Muhammet Bulduklar (45))’ın kullandığı 01 D 9093 plakalı otomobile ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Haluk Sevdi’nin kullandığı 01 BV 275 plakalı otomobil çarpıştı. çarpışmanın etkisi ile 01 D 9093 plakalı otomobilin şoförü Muhammet Bulduklar ile yanında yolcu konumunda bulunan çocukları Ayşe Hümeyra Bulduklar (3) ile Umut Bulduklar (8) ve diğer araçta yolcu konumunda bulunan Şimay Ünüvar (22) yaralanırken 01 BV 275 plakalı aracın sürücüsü Haluk Sevdi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğinde tedavi altına alınırken kaza nedeniyle Kozan Adana karayolu bir süreliğine trafiğe tek taraflı olarak kapandı. Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra çekici marifeti ile kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

(EMR-