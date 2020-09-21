Kozan’da gıda deposunda yangın
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SABAHA KARŞI GIDA DEPOSUN DA ÇIKAN DEVAM EDİYOR. YAKLAŞIK 10 MİLYON TL’LİK ÜRÜN YANGINDA KÜL OLDU.
Adana’nın Kozan ilçesinde sabaha karşı gıda deposunda çıkan yangında yaklaşık 10 milyon liralık ürün kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi Yüceloğlu Sokak üzerinde bir firmaya ait gıda deposunda sabaha karşı 04.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri saatlerce müdahale etti.
Deponun içerisinde her türlü gıda maddesi bulunurken, sabah gün ışığı ile birlikte yangının büyüklüğü de gözler önüne serildi. Depoda bulunan tüm gıda maddeleri yanarak kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 10 milyon TL’lik gıda maddesinin küle döndüğü belirtildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede elektrik akımı kesilirken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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