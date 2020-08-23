Kozan’da çıkan orman yangını hızla büyüdü, köyler boşaltılıyor
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KUYUBELLİ MAHALLESİ KIRSALINDA ÖĞLEN SAATLERİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK YERLEŞİM BİRİMLERİNE SIÇRADI. BÖLGEDE 3 YERLEŞİM BİRİMİ BOŞALTILIRKEN, ÇAMLARCA MAHALLESİ'NDE 12 EV YANDI. VATANDAŞLAR BULABİLDİKLERİ ARAÇLARLA SON ANDA EVLERİNİ TERK EDEREK, CANLARINI ZOR KURTARDI.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi kırsalında öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı. Bölgede 3 yerleşim birimi boşaltılırken, Çamlarca Mahallesi’nde 12 ev yandı. Vatandaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı.
Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyerek çevredeki yerleşim birimlerine sıçradı. Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı. Evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi. Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim birimlerini de tehdit edince jandarma tarafından yangın bölgesinde bulunan evler boşaltılmaya başlandı.
Evlerini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan köylüler, yangını çıkaranlara isyan ettiler.
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