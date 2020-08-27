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Kozan’da bir yangın daha
KURTÇALAR MEVKİİNDE KIZIL KIZILÇAM ORMANINDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 27.08.2020, 10:31
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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi, Kurtçalar mevkisinde sabah saatlerinde Kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 6 arazöz ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 100 metrekare alan yangında zarar gördü.
Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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