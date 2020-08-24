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Kozan’da 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KUYUBELİ MEVKİN DE DÜN BAŞLAYAN ORMAN YANGININA SABAH GÜN DOĞUMU İLE BİRLİKTE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI.
Asayiş 24.08.2020, 07:34
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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu ile havadan ve karadan yeniden müdahale başladı.
Gece şiddetini arttıran yangın, bir çok bölgeye sıçrarken dumanlar kent merkezine kadar ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde bölgeye gelmesi bekleniyor.
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