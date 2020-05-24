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Kozan’da 12 dönüm buğday tarlası yandı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 12 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI KÜL OLDU.

Kozan’da 12 dönüm buğday tarlası yandı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 12 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI KÜL OLDU.

24 Mayıs 2020 Pazar 08:25
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Kozan’da 12 dönüm buğday tarlası yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 12 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonucu, ilçeye bağlı Ilıca ve Ferhatlı mahalleleri sınırında Haziret Erdem ve Hasan Erdem’e ait 12 dönüm buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar uzun süre müdahale ettiler. Fırtına nedeniyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 12 dönüm buğday tarlası kül oldu.

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