Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Akuba ve Akbaş köyleri arasında hayvan otlatan çoban Mahsun A.’nın koyunu su kanalına düştü. Mahsun A., koyunu kurtarmak için su kanalına girdi. Koyunu kurtarmak isteyen Mahsun A., akıntıya kapılıp gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine; Batman AFAD, Batman itfaiyesi su altı arama kurtarma dalgıçları, Diyarbakır AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kayıp şahsın arama çalışmaları devam ediyor.