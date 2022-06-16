Koyunlarını kurtarmaya çalışan besici yük treninin altında kalarak feci şekilde can verdi

Muş’ta koyunlarını tren yolunun karşısına geçirmeye çalışırken yük treninin altında kalan 70 yaşındaki vatandaş, 65 küçükbaş hayvanıyla birlikte feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Eğirmeç köyü içinden geçen demiryolunda meydana geldi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 8 çocuk babası Raif Bozkurt, hayvanlarını merada otlatmak için evinden çıktı. Ahırdan çıkardığı sürüsünü demiryolunun karşısına geçirmeye çalışan Bozkurt, kendisine yaklaşan Tatvan-Elazığ seferini yapan yük trenini son anda fark ederek koyunlarını kurtarmaya çalıştı. Koyunlarıyla birlikte yük treninin altında kalan Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de savcının cesedi incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere cenazeyi Muş Devlet Hastanesine götürdü.

Sabah 04.30 civarında sürünün demiryolunu geçmeye çalıştığı esnada tren geldiğini ve hayvan sahibinin koyunlarını kurtarmak için müdahale ettiğini belirten Eğirmeç köyü muhtarı Numan Aydoğan, “tren o sırada hem hayvanlara hem de vatandaşa vuruyor. Olayda vatandaşımız öldü, 65 de küçükbaş hayvanı telef oldu. Buraya olay yeri inceleme geldi, ekipler geldi, jandarma geldi, savcı geldi. Cenaze buradan alınıp merkeze otopsi için götürüldü. Vatandaş olay yerinde vefat etti” dedi.

Bölgeye gelen demiryolu işçileri ve özel idare ekipleri de raylardaki telef olan küçükbaş hayvanları iş makinesi ile bulunduğu yerden kaldırdı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.