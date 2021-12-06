Koyunlar firarda

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasının yan kapağı açılınca 6 koyun firar etti. Koyunların kamyonetten düştüğü anlar kameralara yansırken, olayı fark eden başka bir aracın sürücüsünün dikkati ile kamyonet sürücüsü geri dönerek, koyunları teker teker topladı.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinden Adıyaman’ın Besni ilçesine seyir eden Mehmet D. idaresindeki kamyonetin kasasındaki yan kapaklardan biri açıldı. Kamyonetin kasasından koyunlar yol kenarına düşmeye başladı. Koyunlar şans eseri yaralanmadan olayı atlatırken, durumu fark eden bir başka aracın sürücüsü yaklaşık 2 kilometre boyunca kamyoneti takip ederek yakalamaya çalıştı. Selektörle kamyonetin sürücüsünü ikaz eden sürücü, kamyoneti durdurmayı başardı. Yol kenarında duran kamyonetin sürücüsü aracından indiğinde ise yerdeki koyunlarını görünce şok yaşadı. Kendisini ikaz eden sürücünün durumu anlatması üzerine kamyonet sürücüsü, düşen koyunlarını tekrar kamyonete yükledi. Açılan kapağı daha dikkatli bir şekilde kapatan Mehmet D, araçtan düşen diğer koyunlarını da toplamak için geri döndü. Yol boyunca düşen 6 koyunu teker teker kamyonete yükleyen sürücü, saydığı hayvanlardan eksik olmadığını tespit etmesi üzerine Besni’ye doğru yeniden hareket etti.

2 kilometre takip etti

Olayı cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Çelik, 2 kilometrelik takip sonucu ulaştığı kamyonet sürücüsünü ikaz ettiğini belirterek, "Koyun yüklü bir nakliyat kamyoneti buradan geçerken kapağının açıldığını ve bir koyunun düştüğünü gördüm. Aracıma binerek, 2 kilometre boyunca kamyoneti takip ettim, yetişmeye çalıştım. Selektör yaparak sürücüyü uyarmaya ve durdurmaya çalıştım. En son 5 koyun daha yere düştü. Israrlı selektör nedeniyle durmak zorunda kalan sürücü, 5 koyunun yere düştüğünü gördü. Beraber hayvanları kamyonete yükledik. Ardından 2 kilometre geri de düşen koyun için geri döndük. O koyunu da araca yükleyerek, sürücüyü yolcu ettik" diye konuştu.