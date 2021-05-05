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Koyun otlatma yeri nedeniyle baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da koyun otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 05.05.2021, 16:39
Koyun otlatma yeri nedeniyle baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da koyun otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 11.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kurt (50), koyun otlatma meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Hüseyin Kayabaşı (46) ve yanında bulunan oğlu Osman Kayabaşı’yı (17) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Hüseyin K. ise Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece ’çocuğu kasten öldürmek’ ve ’kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı Hüseyin Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildiği sırada gazetecilerin neden yaptın sorusunu cevapsız bıraktı.
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