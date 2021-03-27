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Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde kafatası buldu

Antalya’da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan kafatası, muhtarın haber vermesi üzerine gelen jandarma tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

Asayiş 27.03.2021, 15:26
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Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde kafatası buldu

Antalya’da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan kafatası, muhtarın haber vermesi üzerine gelen jandarma tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde bulunan domuz çiftliği Yeniköy Mahalle Muhtarının çabaları sonucunda 2020 yılı Aralık ayında boşaltıldı. Domuzların ve çiftliğin kaldırılmasının ardından çiftliğin bulunduğu yerde çoğunluğu plastikten oluşan çöplük oluştu. Hayıtlıgür Deresi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Camız isimli vatandaş, çiftliğin bulunduğu bölgede bir pencere kalıntısının altında kafatası gördü. Camız, vakit kaybetmeden durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu’ya bildirdi. Kavuklu’nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderdi.
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