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Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü’nde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınına neden oldu. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtardı.

Asayiş 11.08.2021, 06:14
Köyü su bastı, hayvanları son anda kurtardılar

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü’nde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış su baskınına neden oldu. Vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü’nde gece saat 03:00 sıralarında şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Adeta sele dönüşen su baskınları hayvanların bulunduğu ahırlara da girdi. Zafer Köyü’nün Değirmenyanı Mahallesi’nde yaşanan su baskınları sebebiyle vatandaşlar ekiplere haber verdi. Saman, odun, zirai ekipman, seralarının su altında kaldığını anlatan bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Ahırdaki hayvanlarını telef olmaktan son anda kurtaran vatandaşlar, hayvanları güvenli bölgeye taşıdı. Bölgedeki şiddetli yağış ise devam ediyor.
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