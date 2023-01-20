Köylere dadanan hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi

Düzce’de köylerden hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce’nin Gümüşova İlçesinde çeşitli zamanlarda birçok köyde hırsızlık ihbarları üzerine Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları titiz ve detaylı çalışma sonucunda hırsızlıkları U.Ö. isimli şahsın yaptığını belirledi. Daha öncede çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şahsı ekipler, yaptıkları operasyon ile kıskıvrak yakaladılar.

Şahıs gözaltına alınarak götürüldüğü Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.