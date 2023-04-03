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Köye inen kurt böyle görüntülendi
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde aç çalıp köye inen iki kurt güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 03.04.2023, 11:48
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde aç çalıp köye inen iki kurt güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken iki kurt köy yakınına kadar indi. Sivas kent merkezine 89 Doğanşar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan Sarısuvat köyü yakınına kadar inen iki kurt güvenlik kameralarına yansıdı. Köylüleri endişelendiren görüntülerde iki kurdun mesafeli olarak yürüdüğü ve aynı noktaya dışkısını yapıp etrafı izlediği görüldü. Kurtlar her hangi bir zarara neden olmadan köyden ayrıldı.