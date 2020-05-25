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Köye inen aç kurtlar ineği telef etti

BARTIN'DA AÇ KALAN KURTLAR İNDİKLERİ KÖYDE BİR BÜYÜKBAŞ HAYVANI TELEF ETTİ.

Köye inen aç kurtlar ineği telef etti

BARTIN'DA AÇ KALAN KURTLAR İNDİKLERİ KÖYDE BİR BÜYÜKBAŞ HAYVANI TELEF ETTİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:39
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Köye inen aç kurtlar ineği telef etti

Bartın’da aç kalan kurtlar indikleri köyde bir büyükbaş hayvanı telef etti.

Alınan bilgilere göre, olay, Kumluca beldesi Hisar köyü Hocaoğlu mahallesinde meydana geldi. Köye inen 2 kurt bu sırada bölgede otlanmakta olan Niyazi Güner’e ait 11 adet büyükbaş hayvana saldırdı. Bir ineği parçalayan kurtlar, daha sonra kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Güner, ineğinin telef olmuş haliyle karşılaştı.

Güner, olayı komşularının haber verdiğini belirterek, "Hemen koştuk ama yetişemedik. İki kurdun saldırması sonucunda bir ineğim telef oldu. Tarlada 11 tane hayvanım vardı. Hepsi oldukça korkmuş. Bu sorun ilk kez karşılaştığımız birşey değil. Kurtların saldırısı sonucunda telef olan hayvanlar nedeniyle köylü olarak mağdur oluyoruz. Kurtlar geçen yıl çevre köylerde de bazı vatandaşların hayvanlarını telef etti. Bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Yardım bekliyoruz” dedi.

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