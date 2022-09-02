Köydeki yanan eve helikopterli müdahale
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesinde bir evde çıkan yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesinde bir evde çıkan yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Gedikli Mahallesinde ikamet eden Hamide Sonbaş’ın evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk olarak köylüler kendi imkanları ile müdahale ederken ardından Gedikli Muhtarlığına ait bir adet tanker, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı iki adet arazöz, Büyükşehir Belediyesine ait bir adet tanker ve havadan bir adet helikopter ile yangına müdahale edildi.
Güçlükle kontrol altına alınan ikamet yangını sonrası Sonbaş Ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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