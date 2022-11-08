Köydeki vatandaşların fındık ve cevizlerini çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşlı iki vatandaşa ait 14 çuval fındık ile 2 çuval cevizi çalan üç şüpheli hırsızlar, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde ikamet eden M.A. (60) ve A.K. (75) isimli şahıslara ait 14 çuval fındık ve 2 çuval ceviz çalındı. Fındık ve cevizlerin çalınması sonrası yapılan ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde fındık ve cevizleri çalan kişilerin Ü.Ö., B.Y. ve M.A. olduğu ve başka bir alıcıya sattıkları tespit edildi. Şüpheliler, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldığı 14 çuval fındık ve 2 çuval ceviz de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.Ö., B.Y. ve M.A. isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.