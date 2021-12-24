Köyde mahsur kalan hastaların imdadına paletli ambulansla yetiştiler

Çorum’da yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapandığı bir köyde mahsur kalan 2 hasta, kar paletli acil yardım ambulansla hastaneye götürüldü.

Çorum’da dün etkili olan kar yağışı bazı köylerde ulaşımın aksamasına sebep oldu. Merkeze bağlı Karahisar köyünde rahatsızlanan Y.B. ve A.S. isimli hastalar, kar yağışı sebebiyle yollarının kapanması sebebiyle hastaneye gidemedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan hastaların imdadına ise kar paletli acil yardım ambulansı ile yetişildi.

Merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Karahisar köyüne kar paletli acil yardım ambulansla giden ekipler, hastaları bulundukları yerden alarak köyün girişinde bekleyen diğer ambulanslara taşıdı. Karlı yolu aşarak köye ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.B. ve A.S. isimli hastalar, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.