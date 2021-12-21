Köyde doğum sancısı tutan kadın, 6 saat süren çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde doğum sancısı artan Sakine Başbuğ’u (37) için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Ekipler, 6 saat sonra karlı yolu aşarak Başbuğ’u hastaneye ulaştırdı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Bent köy yolu ulaşıma kapandı. 7 çocuk annesi Sakine Başbuğ’un (37) doğum sancıları üzerine aile, hastaneye götürülmesi konusunda yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine köy yolunda kar temizleme çalışmaları yaparak, yolu ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri yolun açılmasıyla birlikte Başbuğ’u güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaştırdı.

“6 süren çalışma neticesinde hastaneye yetiştirildi”

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini söyledi. Öncelikleri hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması olduğunu belirten Canpolat, “Bu kapsamda Bent köyünde doğum sancısı çeken Sakine Başbuğ, 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köyden alarak İlçe Devlet Hastanesine güvenli bir şekilde ulaştırdık. Yapılan hasta kurtarma çalışması 6 saat sürdü. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.