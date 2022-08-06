banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 06.08.2022, 12:06
Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu’nun Daday ilçesi Elmayazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köydeki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu