Köyde çıkan yangın 3 evi küle çevirdi

Kastamonu’da merkez ilçeye bağlı bir köyde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu merkeze bağlı Molla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Hüz isimi vatandaşa ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitiğinde bulunan Cevat Aksu ile Suat Bahçeci’nin evlerine de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınabildi. Yangında Kadir Hüz, Cevat Aksu ve Suat Bahçeci’ye ait evler ile bir samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir traktör de alevlerin arasında kalarak küle döndü. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yanan evler dron ile havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.